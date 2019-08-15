شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز التعاون في مجال الحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وفد مدينة يفانج الصينية، برئاسة سيو لاجون، نائب مدير الثقافة والسياحة بالمدينة.

يضم الوفد يانج وزهنج، مدير مقاطعة «Linqu» للثقافة والسياحة، ووانج يون بينج، مدير متحف حديقة ويفانج شيهو، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وميرفت السمان منسق مدن التعلم لليونسكو ومديرى الثقافة وتنشيط السياحة والتضامن الاجتماعي.

تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين مدينتي يفانج وأسوان في مجال الحرف اليدوية والفنون، حيث سيتم دراسة توقيع بروتوكول مشترك يضم كافة المجالات التى تتميز بها المدينتين، خاصة الصناعات اليدوية بما ينعكس في استفادة العاملين بهذا المجال سواء بالتدريب أو إيفاد الخبراء أو تبادل المشاركة في المعارض والمهرجانات.

ووجه الوفد الصيني الدعوة لمحافظ أسوان لحضور مهرجان مدينة يفانج السنوي للثقافة والفنون، والمقرر تنظيمه في أبريل 2020 بأعتبار أسوان من ضمن شبكة مدن الإبداع لمنظمة اليونسكو وللإطلاع على تاريخها العريق وتراثها الغزير وفنونها المتنوعة.

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من جانبه، أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالعلاقات المصرية الصينية، التى شهدت في الآونة الأخيرة ازدهارًا على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والثقافية والفنية والعلمية، بعد عودة مصر لمكانتها الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتواكب مع امتلاكها لمختلف مقومات القوى الناعمة، خاصة فى المجالات الثقافية والفنية والتراثية.

وقال المحافظ إن اختيار منظمة اليونسكو لأسوان لتكون ضمن 10 مدن على مستوى العالم في مسابقة مدن التعلم يعكس المكانة الدولية لعاصمة الشباب الإفريقى سياحيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتراثيًا، وذلك نظرًا لما تمتلكه أسوان من مقومات طبيعية وبشرية فريدة، فضلاً عن امتلاكها لمخزون حضاري غير محدود ومتنوع يجعلها بحق مركزًا هامًا لتلاقي الثقافات والفنون بجنوب مصر.

وأضاف أن هذا ما أهَل المدينة للمشاركة في المنتدى السنوى الثامن لقمة رأس المال العالمي للفنون والحرف اليدوية، والذى تم تنظيمه بعنوان «عاصمة الحرف والفنون الشعبية» على مدار ثلاثة أيام خلال يوليو الماضى بمقاطعة سوتشو بدولة الصين برعاية هيئة اليونسكو العالمية.

ووجه سيو لاجون، نائب مدير الثقافة والسياحة بمدينة يفانج، الشكر للمسؤولين ومواطني أسوان على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم ليتمكن الوفد من الاستمتاع بسحر الطبيعة والآثار الخالدة المطلة على نهر النيل، مؤكدًا أن زيارة الوفد الصيني لأسوان في رحلة ثقافية وعلمية تهدف للتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال زيارة معرض الحرف اليدوية بقصر الثقافة وأيضًا متحف النوبة ومعابد فيله، وذلك تمهيداً لوضع أسس التعاون فى مجال التراث الفنى والعمل على تبادل الخبرات على الوجه الأكمل.

وأوضح رئيس الوفد الصيني أن يفانج مدينة تاريخية ساحلية تقع على بعد 500 كيلومتر من العاصمة الصينية بكين، وتصل مساحتها إلى 10 آلاف كم، ويقطنها 2 مليون نسمة، وهى مدينة لها تاريخ عريق وتتميز بالعلوم الفنية والثقافية التي شهدت تطورًا كبيرًا لتصبح إحدى مدن الإبداع، كما ستقوم منظمة اليونسكو بافتتاح مقر دائم بها.