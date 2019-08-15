شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تواصل حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أعده المهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن جهود الإدارة في التصدي للبناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

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يأتي ذلك في ضوء تعليمات مشددة من وزير الزراعة للأجهزة الفنية التابعة لها بمختلف المحافظات بالتصدي للبناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد وإزالتها في مهدها، وإعلان حالة الطوارئ القصوى وتشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بالمحافظات.

جاء في التقرير أن إجمالي حالات التعدي بلغ حوالي 391 حالة على مساحة 15 فدانًا و9 قراريط و23 سهمًا، في 17 محافظة وتمت الإزالة الفورية لعدد 275 حالة بمساحة 10 أفدنة و21 قيراطا و17 سهمًا، ولم تتم الإزالة لعدد 116 حالة بمساحة 4 أفدنة و12 قيراطًا و6 أسهم، وكانت أعلى معدلات الإزالة بمحافظات «بنى سويف – المنيا – الفيوم – الدقهلية».

أشاد التقرير بتعاون المحافظين وأجهزة الشرطة مع مديريات الزراعة وإدارات حماية الأراضي بالمحافظات، مشيرًا إلى استمرار الإدارة في إزالة التعديات التي تمت خلال إجازة عيد الأضحى، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.