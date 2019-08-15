شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: استمرار تشغيل دورات مياه "بطولة أفريقيا" بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة تعمل على تشغيل دورات المياه المنتشرة بعدد من شوارعها ومحيط استاد القاهرة، والتى تم انشاءها ضمن استعدادات العاصمة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لإدارة دورات المياه، مشيرا إلى أنها عبارة عن دورتى مياه متجاورتين ويتوسطهما منفذ لبيع المشروبات، وهى خدمة ضرورية للحفاظ على نظافة شوارع العاصمة.

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وأوضح صابر أن هناك أكثر من 30 وحدة لدورات المياه منتشرة بالشوارع الرئيسية بالمحافظة ومحيط استاد القاهرة الدولى، وسيتم تشغيلها بالكامل، خاصة أنه تم عمل التوصيلات اللازمة لتوصيلها بالصرف الصحى وأيضا مياه الشرب.