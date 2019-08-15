فيديو جراف.. 5 دول أجنبية أدركت خطورة نشاط الإخوان فى أراضيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعض الدول الغربية فى إدراك خطورة تواجد الإخوان داخل أراضيها، وأعادت النظر فى نشاط العناصر الإخوانية فى مجتمعاتها. ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى أبرز هذه الدول: - أمريكا.. كشف ترامب عن اتجاهه لتصنيف الإخوان تنظيم إرهابى. Advertisements - ألمانيا.. الأمن يبدأ فتح تحقيقات فى نشاط الجمعيات التابعة للإخوان. - السويد.. أكد إعلاميون سويديون أن الإخوان تستغل القوانين لتتخذ من دولتهم قاعدة لأنشطتها المتطرفة. - بلجيكا.. صدرت تصريحات من مسئولين يؤكدون خطورة نشاط التنظيم. - فرنسا.. طالب نواب معارضون بحظر نشاط الإخوان فى أراضيهم لخطورتهم.

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