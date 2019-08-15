اعرف الخط الساخن للاستفسار عن أقرب مستشفى حميات للعلاج من الإجهاد الحرارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة خط ساخن برقم 105 للتعرف على أقرب مستشفى حميات فى حالة ارتفاع درجة حرارة أى مواطن لـ 40 درجة مئوية ناتجة عن الإصابة بالإجهاد الحرارى الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة ، مؤكدا أن كل الخدمات ستقدم للمريض مجان. ونصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان كبار السن والأطفال بعدم الخروج بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مؤكدا أن كبار السن والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس. وأوضح القطاع أن هناك احتمالية للإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة وطال أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التعرض المباشر للشمس مع الحرص الشديد على الجلوس فى أماكن جيدة التهوي. Advertisements

ونصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان كبار السن والأطفال بعدم الخروج بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مؤكدا أن كبار السن والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس. وأوضح القطاع أن هناك احتمالية للإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة وطال أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التعرض المباشر للشمس مع الحرص الشديد على الجلوس فى أماكن جيدة التهوي.

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