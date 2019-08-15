شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفارة الهند بالقاهرة ترفع علمها بمناسبة عيد الاستقلال الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور فينود باهيد القائم باعمال سفير الهند بالقاهرة ، مراسم رفع العلم الهندى والقاء كلمة رئيس جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال الهند الـ73، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بلاده بمصر . Advertisements وقام أعضاء الجالية الهندية بأداء الاغاني والاناشيد الوطنية ، بمشاركة أعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة بالاضافة الي أصدقاء دولة الهند.

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