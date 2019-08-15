شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الانبا يؤانس يترأس صلوات عشية نهضة العذراء بدير درنكة بجبل أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، مساء اليوم الخميس صلوات عشية نهضة دير العذراء بجبل درنكة بأسيوط، إذ يتقدم الأسقف قطارا من الكهنة والرهبان والشمامسة يخرج من مغارة السيدة العذراء مريم التى حظيت بزيارة العائلة المقدسة وصولا إلى أسفل الجبل.
تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.
وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الانبا يؤانس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.
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