شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملات مفاجئة على شوادر اللحوم لمنع تسرب اللحوم الفاسدة للأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان شن حملات مفاجئة على شوادر اللحوم ومحلات الجزارة بعد انتهاء عيد الأضحى لمنع تسرب اللحوم الفاسدة إلى المستهلكين، مضيفة أن من يثبت تورطة فى بيع لحوم فاسدة أو غير مذبوحة فى المجاز سيتم مصادرتها وتحرير محاضر وعرضة على النيابة .

وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن المفتشين يمارسون علمه مفى جميع أنحاء الجمهورية للتفتيش على الأغذية بكافة أنواعها، خاصة اللحوم مضيفا أنه ينبغى التأكد من مصدر اللحوم قبل شرائها، حرصا على عدم شراء لحوم فاسدة

وتستمر وزارة الصحة فى رفع درجات الاستعداد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، من أجل إحكام الرقابة على أسواق المنتجات الغذائية، خاصة مع توافق انتهاء إجازة العيد مع الإجازات الأسبوعية العادية للمواطنين.