شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: فتح باب التسجيل ببرامج الساعات المعتمدة والحصول على الحد الأدنى شرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التسجيل للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية للطلاب المستجدين والطلاب المحولين، وأنه جارى الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسى بالجامعات الحكومية؛ حتى يستطيع التحويل على برامج الساعات المعتمدة بالكلية.

وأضاف تاج الدين لـ"الخليج 365"، أنه تم تطوير لوائح الكلية لبرامج نظام الفصلين و برامج الساعات المعتمدة بحيث تتواكب مع لوائح كبرى الجامعات بالعالم و تتماشى مع متطلبات سوق العمل بمصر و العالم، مشيرا إلى أن الكلية بتخصصاتها المتنوعة حققت تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي QS للتعليم الجامعي لعام 2019، حيث احتلت الكلية المركز 236 عالمياً بتصنيف QS العالمي وتصدرت بذلك الجامعات المصرية والأفريقية لتحتل المركز الاول علي المستويين كما احتلت مجموعة من التخصصات الهندسية بالكلية مراكز متقدمة عالمياً.

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وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن خريج الكلية مؤهل لتكملة دراساته العليا فى الجامعات العالمية الكبرى، معلنا أن الكلية حصلت كذلك على الاعتماد الدولى من قبل الاتحاد الدولي للمعماريين UIA ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCOلبرنامجي الهندسة المعمارية (نظام الفصلين- نظام الساعات المعتمدة). بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكلية حالياً للحصول على الاعتماد المحلي و الدولي لكافة البرامج التخصصية الأخرى.

وأكد أنه تم تطوير لوائح الكلية لبرامج نظام الفصلين وبرامج الساعات المعتمدة بحيث تتواكب مع لوائح كبرى الجامعات بالعالم و تتماشي مع متطلبات سوق العمل بمصر و العالم