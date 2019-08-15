شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية فى 10 معلومات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد " الخليج 365" أبرز المعلومات عن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وعدد من المسئولين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة مؤخرا عن إنهاء الاستعدادات اللازمة لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.





وفيما يلى رصد لأبرز 10 معلومات عن البوابة :

-تهدف البوابة لميكنة الخدمات المختلفة بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها.

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-تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر

-البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة.

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-تستهدف مساعدة المستثمرين على إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

-تيسير حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونياً من أي موقع في العالم دون تدخل بشري في التقييم والحجز.

-تهدف لإرساء لمبدأ الشفافية

-تضم البوابة قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

-الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة بإجمالي مساحة 5.8 مليون م2

-تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان

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-وتتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية