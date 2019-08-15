شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجال الجوى لمطار معيتيقة الدولى فى طرابلس بعد إغلاقه لعدة ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس اليوم الخميس إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاقه ليلة الأربعاء - الخميس، إثر قصف المطار بعدة قذائف.
كانت إدارة معيتيقة قالت فى وقت سابق إن المطار تعرض للقصف، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوى، واضطرار طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الهبوط بمطار مصراتة الدولى.
ومطار معيتيقة الدولى هو المطار الوحيد الذى يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس ويتعرض لقصف عشوائى من وقت لآخر بواسطة مليشيا بشير خلف الله الشهير بـ"بشير البقرة".
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