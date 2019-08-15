جمعية الأورمان: التبرع بجهاز رنين مغناطيسي لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن وفد من الجمعية التقى الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد معهد الأورام قبل إجازة عيد الأضحى لبحث توجيه تبرع الجمعية البالغ 10 مليون جنيه للمعهد، وذلك بعد إرسال خطاب رسمي من قبل الجمعية للمعهد يفيد بقيمة التبرع بشكل عيني وليس نقدي.

وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لمصراوي، أن جرى الاتفاق بين إدارة الجمعية والمعهد على شراء جهاز أشعة رنين مغناطيسي بـ12 مليون جنيه تتحمل جمعية الأورمان منهم 10 مليون قيمة التبرع التى تعهدت به بالإضافة إلى قيام أحد المتبرعين طرف المعهد بتحمل مليوني جنيه.

كان نائب رئيس جمعية الأورمان تعهد في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بالتبرع بـ10 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد التفجير الإرهابي الذي حدث أمام المعهد ونتج عنه استشهاد 22 وإصابة 30 مواطنا.

وأشار أنه بمجرد الاتفاق مع إدارة المعهد والحصول على ورقة رسمية تفيد نوعية الجهاز المطلوب بدأت الجمعية إجراءات شراء الجهاز لتسليمه للمعهد فور تسلمه من شركة الأجهزة الطبية المتخصصة.