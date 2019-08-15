​محافظة الجيزة: لم نحدد موعد إغلاق شارع الهرم بسبب المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد نصار:
قال اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إنه لم يتم تحديد موعد إغلاق شارع الهرم حتى الآن وذلك من أجل تنفيذ محطات مترو الأنفاق.
وأضاف بدران، لمصراوي، اليوم الخميس، أن "مشروع محطات المترو التي تمر بشارع الهرم معروف ولكن لم يتم تحديد موعد إغلاق الشارع أو خطة التحويلات المرورية حتى الأن، وفي حالة تحديد هذا الموعد سيتم إعلام المواطنين به".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية وضع خطة تحويلات مرورية بمنطقة الهرم، لإنشاء محطات المترو، حيث سيتم إغلاق شارع الهرم بشكل جزئي لمدة 3 سنوات.
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