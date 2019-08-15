انتحار ربة منزل بـ"سم فئران".. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار ربة منزل بتناولها "سم فئران" داخل شقتها بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مركز السموم يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بتسمم إثر تناولها "سم فئران" أدت لوفاته بعد يومين من تواجدها بالمركز.

صرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، واستدعت أهليتها لسماع أقوالها حول الواقعة.