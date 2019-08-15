مصرع 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بـ"تريلا" في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيَّ 11 شخصًا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل "تريلا" في الصف. تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص و"تريلا" أعلى الطريق الصحراوي، بدائرة قسم الصف. على الفور، انتقلت قوة أمنية ورجال المرور لمكان الحادث، وتبين وفاة 11 شخصًا وإصابة 3 تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها لتسيير حركة المرور وإعادتها لطبيعتها.

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