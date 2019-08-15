محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شخصين لقيامهما بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي من تاجر أخشاب عقب خروجه من أحد البنوك بالدخيلة.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من (أحد المواطنين "تاجر أخشاب" – مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة يختطفان حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي (325 ألف جنيه).
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عنصرين إجراميين -سبق اتهامهما في العديد من القضايا- أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكمًا).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش- 3 طلقات لذات العيار- 600 دولار- 147 ألف جنيه- الحقيبة الخاصة بالمجني عليه- هاتف محمول قرر شراءه من متحصلات السرقة) وبحوزة الثاني (مبلغ مالي 50 ألف و500 جنيه- هاتف محمول قرر شراءه من متحصلات السرقة).
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا باتفاقهما على سرقة أحد الأشخاص عشوائياً عقب خروجه من البنك، وفى سبيل ذلك قاما بإعداد السلاح الناري المضبوط بحوزتهما و2 لوحة معدنية مُقلدة لإخفاء معالم السيارة المستخدمة "مُستأجرة"، وتربصا بجانب الطريق بجوار المنطقة المحيطة بالبنك وما إن شاهدا المجني عليه حتى قام أحدهما بخطف الحقيبة من يده، وأرشدا عن السيارة المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهما هارب من 11 حكمًا .. ضبط المتهمين بسرقة 325 ألف جنيه من تاجر بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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