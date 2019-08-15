مصر | بينهم مجند.. ننشر أسماء المتوفيين والمصابين في حادث الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم مجند.. ننشر أسماء المتوفيين والمصابين في حادث الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على أسماء المتوفيين والمصابين في الحادث المروري الذي وقع بمركز الصف.

وجاءت الأسماء، كالتالي: على محمد حسن جلال، 58 سنة، عاطف محمد أحمد مراد، 35 سنة، أحمد نور الدين محمد عبد الباري، 33 سنة، ياسر سعيد شعبان محمد 27 سنة، محمود محمد على، 21 سنة، "مجند"، حسام عبد التواب فؤاد بدر، 20 سنة، وآخر مجهول الهوية، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة مستشفى الصف المركزى.

فيما أصيب كلا من محمد فتحى عبد المنعم صالح، 41 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامى فتحي محمد أحمد حميدة، 34 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن ونزيف داخلي بالبطن، ماهر محمد أحمد مراد، 31 سنة، مصاب بكسور. وكانت أعداد المتوفيين ارتفعت في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الخميس إلى 7 أشخاص فيما أصيب 3 آخرين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بنطاق مركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وتبين وقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص واخري نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخرين، وجار نقل المصابين لاقرب مستشفيات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.