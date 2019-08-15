مصر | تحول إلى أشلاء.. أمن الجيزة يوزع نشرة بأوصاف الشاب المتوفي في حادث قطار البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحول إلى أشلاء.. أمن الجيزة يوزع نشرة بأوصاف الشاب المتوفي في حادث قطار البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة نشرة بأوصاف الشاب المجهول الهوية، الذي لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بقرية أبو رجوان بنطاق مركز البدرشين.

كان لقي شاب مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بسقوط شاب من أحد القطارات بقرية أبو رجوان بمركز البدرشين، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، في العقد الثاني من عمره، يرتدي بنطال أخضر اللون وتيشرت نصف كم لونه أخضر، كما تبين تحول الجثة إلى أشلاء.

وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.