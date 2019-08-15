مصر | عاجل.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث الصف إلى 10 حالات وفاة وإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث الصف إلى 10 حالات وفاة وإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المتوفين في الحادث المروري، الذي وقع صباح اليوم الخميس، إلى 7 أشخاص فيما أصيب 3 آخرين.

وكان لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين إثر وقوع حادث مروري، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بنطاق مركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وتبين وقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخرين، وجارٍ نقل المصابين لأقرب مستشفيات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.