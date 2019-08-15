مصر | استمرار حبس مقاول لحيازته سلاح آلي غير مرخص بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مقاول لحيازته سلاح آلي غير مرخص بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مقاول، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لتورطه في حيازة سلاح آلي دون ترخيص داخل منزله.

تعود تفاصيل الوقعة، أثناء ورود معلومات لقسم المعصرة معلومات مفاده بقيام مقاول بفرض سيطرته على أهالي منطقى السلام بكورنيش النيل وبحوزته سلاح آلي.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وبمداهمة الشقة تم ضبط س. ح"، 25 سنة، مقاول، بحوزته بندقية آلي عيار 39 مم، و35 طلقة نارية.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الآلي بغرض ترهيب المواطنين، والطلقات النارية لاستخدامها في المشاجرات وتم التحفظ على المضبوطات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.

