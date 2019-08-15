مصر | إحالة مسجلي خطر لسحلهما ربة منزل وسرقتها للمحاكمة الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسجلي خطر لسحلهما ربة منزل وسرقتها للمحاكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بأحالة مسجلى خطر، لتورطهما في سحل ربة منزل وسرقة حقيبتها من يدها فى منطقة المعصرة إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المعصرة مفادها ضبط الأهالي شخصين يستقلان "توك توك" بشارع الكابلات عقب خطفهما حقيبة يد من إحدى السيدات.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا، وبحوزتهما "توك توك" مستأجر والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحقيقات أنه حال سير ربة منزل بمحل البلاغ، فوجئت بخطف حقيبتها من قبل المتهمين مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وإصابتها بكدمة بالكتف الأيمن، وتمكن الأهالي من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدمًا في ذلك "التوك توك" المضبوط بحوزتهما، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.