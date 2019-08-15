مصر | لعدم إجادتهما السباحة.. مصرع شابين غرقا بمياه النيل في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم إجادتهما السباحة.. مصرع شابين غرقا بمياه النيل في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شابان مصرعهما غرقا بمياه النيل، بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الصف، بالعثور على جثتي لشابين بمياه النيل بدائرة المركز.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما لشابين يدعيان أحمد أحمد شعبان جمعة عبد القوى، 24 سنة، مقيم بقرية الاقواز، معتز مصطفى هاشم محمد، 28 سنة، مقيم بالصف دائرة.

وتوصلت التحريات إلى أنهما حال استحمامهما بمياه النيل لقيا مصرعهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.