مصر | حفظ التحقيقات في واقعة وفاة حارس عقار سقط به "أسانسير" بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة وفاة حارس عقار سقط به "أسانسير" بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة بحفظ التحقيقات فى واقعة وفاة حارس عقار إثر سقوطه فى منور العقار من الطابق الرابع، عقب تعطل مصعد به، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قدتلقت بلاغًا يفيد بسقوط حارس عقار من الطابق الرابع، ونتج عنه مصرعه في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوطه في منور العقار بعد تعطل المصعد، وتم نقله للمستشفى.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.