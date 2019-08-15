مصر | "سرعة زائدة".. النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرعة زائدة".. النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن 5 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص، بطريق الصف أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، واستعلمت النيابة عن حالتهم وطلبت تقرير طبي وافٍ.

وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

بداية الواقعة، كانت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، اصطدمت بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخرين.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى جنوب الجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.