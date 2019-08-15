مصر | إخلاء سبيل 5 متهمين في مشاجرة على مقهى بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 5 متهمين في مشاجرة على مقهى بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 5 متهمين، لقيامهما بافتعال مشاجرة على مقهى بلدي في العزبة القبلية فى منطقة حلوان.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا مفاده، نشوب مشاجرة بين عائلتي «الصعايدة وجبلاوي»، بمنطقة العزبة القبلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين قيام كل من الطرفين بالاعتداء على الآخر، بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 5 أشخاص طرفي المشاجرة.

