مصر | "النصب على أصحاب الشركات".. تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النصب على أصحاب الشركات".. تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، استمرار حبس ٣ مسجلين خطر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للنصب على أصحاب الشركات.

وتعود البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عدد 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع النصب على أصحاب الشركات والمحلات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب على مالكي الشركات والمحلات بإيهامهم أنهم مسئولين عن المشتريات بإحدى شركات مشتقات البترول، حيث يقوموا بالاتفاق معهم على توريد بعض البضائع وإعطائهم شيكات مزورة مقابل قيمة تلك البضائع متخذين من دائرتي قسمي ( الأهرام، أول أكتوبر ) مكانًا لمزاولة نشاطهم.