مصر | 26 أغسطس.. نظر تجديد رئيس حي مصر القديمة في تلقي رشوة 2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 أغسطس.. نظر تجديد رئيس حي مصر القديمة في تلقي رشوة 2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، جلسة 26 أغسطس الجاري، نظر تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر وسيط، لتورطهما في تلقي رشوة قدرها 2 مليون جنيه من أحد مقاولين الهدم.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تلقي رشوة، واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.