مصر | دفن جثة ربة منزل انتحرت بأدوية وسم فئران بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة ربة منزل انتحرت بأدوية وسم فئران بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة مصر القديمة، دفن جثة ربة منزل تناولت سم فئران بسبب مرورها بأزمة نفسية، وذلك عقب تشريح الجثة وإرسال بيان بالصفة التشريحية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مركز السموم يفيد باستقبال تناولت أنواع مختلفة من الأدوية وسم فئران، وتوفيت عقب يومين من تواجدها في المركز.

وعلى انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الجثمان، ونقله لمشرحة زينهم، بمعرفة النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة.