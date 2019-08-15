مصر | كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من مزارع بعثوره على جثة شخص مجهول بأرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة بدائرة المركز.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه (عامل سن 21- مقيم بذات القرية) وأن وراء إرتكاب الواقعة صديقه (حلاق سن 18- مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، بمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما وفى سبيل ذلك قام بإستدراجه إلى منطقة العثور وباغته بالتعدى عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ ألف جنيه)، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالى المستولى عليهما والعصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.