مصر | كشف ملابسات سرقة مليون جنيه من شركة بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة مليون جنيه من شركة بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من " أحد المواطنين- مالك شركة إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة المركز"، بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه بالإضافة إلى 30 ألف دولار) من داخل مسكنه عن طريق كسر باب الشقة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "أحدهما جار المجنى عليه"- مقيم بالعقار المجاور للعقار محل إقامته).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة، وقرر جار المجنى عليه بعقده العزم على سرقة المجنى عليه لعلمه بثرائه، وفى سبيل ذلك قام المتهمان بدخول العقار محل إقامة المجنى عليه عن طريق السطح، وتمكنا من دخول الشقة محل الواقعة "بأسلوب كسر الباب"، وإستوليا على المبلغ المالى وفرا هاربان، وتم بإرشاد أحدهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من داخل مسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.