مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4128) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1786) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.