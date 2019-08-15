أخبار مصر | "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 53775 مصرياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 53775 مصرياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الخميس، 53775 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 48510 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4447 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 216 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفي سياق آخر تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، صباح اليوم، عددًا من المرضى المصريين بالمستشفيات السعودية للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار "قنديل" إلى دخول 159 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 118 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 41 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، من بينهم 39 بمكة المكرمة، وحالتان بالمدينة المنورة.

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وقال "قنديل" إنه تم زيارة عدد من المرضى بالمستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خاصةً بعد عودتهم من مستشفيات المشاعر "بمني وعرفات" لأداء مناسك الحج، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأضاف "قنديل" أن عددًا من الحالات تم إجراء الجراحات لهم، وهناك عدد من الحالات جاري دخولها لإجراء الجراحات اللازمة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة تمامًا.

وأكد" قنديل" أن هناك تنسيقًا تامًا بين البعثة الطبية وبعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لتوفير وتلبية أي احتياجات للمرضى بالمستشفيات، سواء وهم داخل المستشفيات، أو بعد خروجهم إلى مقر إقامتهم بالفنادق، موضحًا أن فريق البعثة الطبية لا ينتهي عمله بالمستشفى فقط بل يستمر عمله بمتابعة المرضى بعد خروجهم ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم سواء من خلال الزيارات لغرف إقامتهم أو من خلال العيادات الطبية للبعثة.

ووجه كل من الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد ضاحي الشكر للقائمين على المستشفيات السعودية بصفة خاصة، والسلطات السعودية بصفة عامة على ما يقدمونه من خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى المصريين، مؤكدين على التنسيق الكامل بين البعثة الطبية للحج والمستشفيات السعودية لتوفير كافة الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.