أخبار مصر | في تقليد جديد.. 'التضامن' تحتفل بحجيجها الذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في تقليد جديد.. 'التضامن' تحتفل بحجيجها الذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت بعثة حج التضامن الإجتماعى، مساء أمس، بالإحتفال حجيجها ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية والذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة من مكة المكرمة فى أولى الأفواج التى ستنطلق لزيارة مسجد الحبيب المصطفى ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وخلال الاحتفالية أكد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن الإجتماعى قد شرفت بخدمة ضيوف الرحمن وأن تنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات والاستعدادات التى بدأت مبكرا وعلى مدى شهور طويلة، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن وخدمتهم أثناء تادية المناسك مؤكدا أن البعثة يشرفها خدمة 12 ألف حاجا.

وفى نهاية كلمته هنئهم عبد الموجود بما من الله عليهم من نعمة عظيمة داعين وسائلين المولى بأن يحفظ مصر وشعبهامتمنيا لهم حجا مبرورا وذنب مغفورا وأن يتمتعوا بزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة.

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هذا وقد تجاوب ضيوف الرحمن مع الإحتفالية التى نظمت بحضور رئيس بعثة التضامن الاجتماعى ومسئولى البعثه.

وفي نهاية الحفل قام الحجيج ضيوف الرحمن بتقطيع تورتة الاحتفالية التي حملت علم مصر واسم وزارة التضامن الإجتماعى، وكان الحفل ناجحا وتم تقديم الشكر الجانب السعودى و للمنظمين على ما قدموه من جهد لخدمة ضيوف الرحمن.

هذا وكان عبد الموجود قد صرح بأن اليوم الخميس سيشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج 691 حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.