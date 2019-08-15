أخبار مصر | "مصر للطيران" تناشد الحجاج اتباع إرشادات العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تناشد الحجاج اتباع إرشادات العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مصر للطيران أمس تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية حيث من المقرر نقل أكثر من ٧٠ ألف حاج علي متن ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة جوية من مطار جدة و ٢٠٠ رحلة جوية من مطار المدينة المنورة علي أن تسير الشركة اليوم الخميس عدد أربع رحلات جوية لنقل ما يقرب من 900 حاج من حجاج رحلات الحج السريع وشركات السياحة والهيئات وسوف تصل هذه الرحلات من مطار جدة إلي مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أنه فى إطار التسهيلات التي توفرها مصرللطيران لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر و بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة تم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي علي كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

من ناحية أخرى طالبت الشركة الوطنية من الحجاج في رحلات العودة ضرورة الألتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

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وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن، ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

كما تؤكد مصر للطيران على السادة الحجاج ضرورة الإلتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.

وناشدت الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفي مصرللطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.

وتمنت مصر للطيران لضيوف الرحمن حجا مبرورا وعودا حميدا.