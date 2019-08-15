شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الطيران»: أطباء حجر صحي وضباط جوازات على متن الطائرات لتسهيل عودة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة «مصر للطيران»، الخميس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر نقل أكثر من ٧٠ ألف حاج على متن ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة جوية من مطار جدة و٢٠٠ رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، على أن تسير الشركة 4 رحلات جوية لنقل ما يقرب من 900 حاج من حجاج رحلات الحج السريع وشركات السياحة والهيئات.

وفي إطار التسهيلات التي توفرها «مصر للطيران» لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر، وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، تم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

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من جهة أخرى، طالبت الشركة الوطنية من الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين 10-12 ساعة بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

أكدت الشركة على ضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

كما تؤكد «مصر للطيران» على السادة الحجاج ضرورة الإلتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية «سقيا زمزم»، على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.