شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 موظفين بـ«تعليم الأقصر» للمحكمة التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الأقصر الإدارية إحالة 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم إلى المحكمة التأديبية، على إثر «ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية، وقيامهم باستلام وتوزيع الكتب الدراسية بمخالفة لوائح العمل، والاستيلاء على نسبة من المصروفات المدرسية».

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كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها مع كل من: «م. م. ط» كاتب بإدارة إسنا التعليمية، و«أ. ي. أ» مختص بمخازن الكتب بمديرية التربية والتعليم، و«ن. أ. ا» مدير مخازن الكتب بمديرية تعليم الأقصر، بعد «ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، والقيام بمهام على غير اختصاصات عملهم، والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة المصروفات المدرسية للطلاب».

بمراجعة السجلات والدفاتر الحكومية وعمل التحريات، تبين أن المتهم الأول قام باستلام الكتب الدراسية الخاصة بطلاب رياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية من مخازن المديرية حال عدم اختصاصه باستلامها، وعدم وجود تفويض له من المختصين بالإدارة باستلامها، وتشوينها بأماكن خاصة بمنزله وتوزيعها على المدارس دون الرجوع إلى الإدارة، فضلًا عن استيلائه على مبالغ مالية جملتها 15379 جنيهًا قيمة 10% مصاريف إدارية تم تحصيلها من الرسوم الدراسية من طلاب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا، وكذلك مبلغ 2459 جنيها تم تحصيلها من طلاب مدارس رياض الأطفال التابعة لإدارة إسنا بواقع 3 إلى جنيهين عن كل طالب، نظير تسليم كتب مدرسية لهم دون وجه حق.

أما المتهم الثاني، فقام بتسليم الكتب المدرسية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية لعدد 77 مدرسة إلى مدرسة المتهم الأول، وذلك بمخالفة التعليمات. أما المتهم الثالث والأخير، فقد اعتمد التصريح بصرف كتب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا التعليمية للمتهم الأول، حال عدم وجود تفويض له بذلك، وحال عدم اختصاصه وذلك بمخالفة لوائح العمل والتعليمات.