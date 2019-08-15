شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يستضيف رئيس المنظمة الدولية للإدماج الشامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف المجلس القومي للإعاقة رئيس المنظمة الدولية للإدماج الشامل، سو سُونسون، في زيارتها الأولى مصر خلال الشهرين القادمين.
يأتي اللقاء بناءً على رغبة «سو» في التعرف على ما يتم من إجراءات وتطورات في مجال الإعاقة في مصر، خاصةً مجال دمج ذوي الإعاقة.
تلّقى المجلس دعوة من الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات العالمية «I F L E»، للمشاركة في مؤتمر «القراءة المُيسرة»، الذي سيعقد خلال هذا الشهر.
يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات حول سبل توفير المعلومات بطريقة مُيسرة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتشجيع الدول للتوقيع على اتفاقية «مراكش» التي تستهدف إتاحة المعلومات والمؤلفات لذوي الإعاقة البصرية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين.
يقوم المجلس بإعداد مؤتمر عن الدمج في التعليم قبل الجامعي، بالتعاون مع سفارة فنلندا، ويستضيف خبراء في الدمج التعليمي من فنلندا، بوصفها إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال.
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