«التضامن» تفتتح معرض «ديارنا» للأسر المنتجة في «مارينا 5» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» للأسر المنتجة بمارينا 5، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

يقام المعرض عند المدخل الرئيسي لمارينا ٥ في خيمة كبيرة على مساحةً ٥٠٠ متر، بمشاركة ٣٧ عارضًا يمثلون عددًا من الجمعيات العاملة في مجال الأسر المنتجة، بالإضافة إلى بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما يشارك أيضًا قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية بمنتجات خاصة بالمصايف على مساحة ٢٤ مترًا داخل المعرض.

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يضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها، وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية.

تعد معارض الأسر المنتجة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال ما توفره من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدٍ عاملة، وكذلك إتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهني أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي أصبح حاليًا مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده، فقد نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب آلاف الزوار من المصريين، وحاليًا يتم الاعتماد على فكرة التوسع في إقامة المعرض في القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مرة واحدة في القاهرة، حيث تم التوسع في عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص في التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.

أضافت أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف، حيث أقيم معرض ديارنا بمدينة الإسكندرية ومطروح والغردقة.

التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا ٥

التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا ٥

التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا ٥