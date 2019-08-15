شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن سفاجا والقصير بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر تعرض خط مياه قنا – سفاجا لعطل مفاجئ، الخميس، ما أدى إلى توقف ضخ المياه الواردة من الخط بشكل مؤقت.
ناشدت الشركة، في بيان، الخميس، أهالي مدينتي سفاجا والقصير ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح الخط.
أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة المياه، أنه يجري العمل الآن على صيانة وإصلاح الخط من خلال فرق التشغيل والصيانة، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من صيانة الخط لإعادة ضخ المياه مرة أخرى بكامل طاقتها.
يذكر أن ضخ المياه للخطوط الداخلية لمدينتي القصير وسفاجا يتم بنظام التناوب كل ٨ أيام، حيث تعاني المدينتان من أزمة شديدة في مياه الشرب.
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