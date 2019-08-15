شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و "المدينة" استقبلت 53775 حاج مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبال 53775 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الخميس، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 48510 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4447 حالة في المدينة المنورة.

من جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 216 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفى سياق آخر تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة، صباح اليوم، عدداً من المرضى المصريين بالمستشفيات السعودية للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار "قنديل" إلى دخول 159 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 118 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 41 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، من بينهم 39 بمكة المكرمة، وحالتان بالمدينة المنورة.

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وقال "قنديل" إنه تم زيارة عدد من المرضى بالمستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خاصةً بعد عودتهم من مستشفيات المشاعر "بمني وعرفات" لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأضاف "قنديل" أن عدداً من الحالات تم إجراء الجراحات لهم، وهناك عدد من الحالات جاري دخولها لإجراء الجراحات اللازمة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة تماماً.

وأكد" قنديل" أن هناك تنسيقاً تاماً بين البعثة الطبية وبعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لتوفير وتلبية أي احتياجات للمرضى بالمستشفيات، سواء وهم داخل المستشفيات، أو بعد خروجهم إلى مقر إقامتهم بالفنادق، موضحاً أن فريق البعثة الطبية لا ينتهي عمله بالمستشفى فقط بل يستمر عمله بمتابعة المرضى بعد خروجهم ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم سواء من خلال الزيارات لغرف إقامتهم أو من خلال العيادات الطبية للبعثة.

ووجه كل من الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد ضاحي الشكر للقائمين على المستشفيات السعودية بصفة خاصة، والسلطات السعودية بصفة عامة على ما يقدمونه من خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى المصريين، مؤكدين على التنسيق الكامل بين البعثة الطبية للحج والمستشفيات السعودية لتوفير كافة الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.