شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالات فورية لـ 275 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أعده المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول جهود الإدارة فى التصدى للبناء على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التقرير أن إجمالى حالات التعدى بلغت حوالى 391 حالة على مساحة 15 فدانا و9 قيراطا و23 سهما، فى 17 محافظة.

وتمت الإزالة الفورية لعدد 275 حالة بمساحة 10 فدان و21 قيراط و17 سهم ولم يتم الازالة لعدد 116 حالة بمساحة 4 فدان و12 قيراط و6 سهم، وكانت اعلى معدل ازالات بالمحافظات (بنى سويف – المنيا – الفيوم – الدقهلية).

وأشاد التقرير، بتعاون المحافظين وأجهزة الشرطة مع مديريات الزراعة وإدارات حماية الأراضى بالمحافظات من أجل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها.

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وأشار تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى إلى استمرار الإدارة فى إزالة التعديات التى تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد أصدرت تعليمات مشددة بالتصدى للبناء على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد وإزالتها فى مهدها وبناء على ذلك تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وتشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة

لتلقي بلاغات المخالفات والتعامل معها فورا.