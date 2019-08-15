شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: طوارئ فى مستشفيات الحميات وتجهيز غرف الاحتباس الحرارى لاستقبال المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشدد القطاع على أهمية تجنب الموجة الحارة حرصا على سلامتهم من التعرض لضربات الشمس والاحتباس الحرارى، الذى تصل خطورتة إلى حد الوفاة مع المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

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وطالب المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، ووضع قبعة على الرأس بالإضافة إلى استخدام مظلة شمسية وإذا أمكن ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللون، فضلا عن اللجوء للملابس القطنية طوال فترة الصيف والإكثار من شرب المياه، وتناول وجبات طعام صحية.