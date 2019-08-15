عمداء جدد بجامعات الإسكندرية والفيوم وهويدا مصطفى عميدا لإعلام القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء لعدد من الكليات فى الإسكندرية والفيوم والقاهرة على النحو التالى :- 1. الدكتورة مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية. 2. الدكتورة عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية. Advertisements 3. الدكتور عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم. 4. الدكتورة هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة. 5. الدكتور هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

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