شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد التخصصي» تنجح في إجراء ٣ عمليات شديدة الخطورة لمرضى القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح قسم القلب والقسطرة القلبية في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوزارة الصحة والسكان، في إجراء 3 عمليات شديدة التعقيد والصعوبة لإنقاذ حياة ثلاثة مرضى كانوا يعانون من جلطات حادة مميتة بالشريان التاجي.

كان المريض الأول في الثلاثينيات من عمره، حضر إلى قسم القسطرة بتوقف تام بعضلة القلب وتم إجراء عملية القسطرة القلبية أثناء توقف القلب بالتزامن مع الإنعاش القلبي وبعد إنعاش قلبي استمر لمدة ساعة متصلة مع تركيب الدعامة عاد القلب لينبض بالحياة من جديد وتم تحويل الحالة لرعاية القلب ليستمر العطاء والتميز في علاج المريض ليخرج بعد أيام سالما معافى إلى بيته.

أما المريض الثاني فكان في الثمانين من العمر، ويعاني من جلطة حادة بالجزع الرئيسي للشريان التاجي ونسبة ضيق تصل إلى ٩٥% وتوقف تام بعضلة القلب وتم إجراء تدليك وتنشيط عضلة القلب بالأدوية بالتزامن مع إجراء عملية قسطرة شديدة التعقيد لإذابة الجلطة وتركيب ٣ دعامات متفرعة بجذع الشريان التاجى الرئيسي وتم تحويل الحالة إلى رعاية القلب واستمرار علاجه حتى تم فصله من على جهاز التنفس الصناعي وتحسن الحالة العامة للقلب والرئتين وخرج المريض بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

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والحالة الثالثة كانت لمريضة في السبعينيات من عمرها، تعاني من جلطات حادة متزامنة بالشريان الأيسر الأمامي والأيسر الدائري أدت إلى توقف قلبي، وتم إجراء القسطرة القلبية بالتزامن مع الإنعاش القلبي حتى استرد القلب النبض من جديد واستمر علاج الحالة برعاية القلب حتى خرجت إلى بيتها سالمة وفي أفضل حال.

جدير بالذكر أن الحالات السابقة تتراوح نسب الخطورة والوفاة فيها ما يقرب من 70 إلى 90% وما كان لها أن تتم بنجاح بعد فضل الله لولا للعمل الجماعي والمجهود المتضافر لأقسام القسطرة ورعاية القلب والطوارئ وتميز الأداء والمهارة العالية للدكتور أسامة طائع والفريق المعاون بالكامل من أطباء وتمريض، مع العلم أن المرضى لم يتحملوا أي مبالغ مالية وتم علاجهم بالكامل على نفقة الدولة، وسيتم عرض هذه الحالات في أكبر المؤتمرات الطبية ونشرها في المجلات العلمية العالمية.

الفريق الطبي بقيادة الدكتور أسامة طائع (استشاري أمراض القلب - أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، والدكتور سامح سعد (إخصائي أمراض القلب، والدكتور أحمد الشاعر، والدكتور أحمد العيسوي، والدكتور ياسمين الغرابلي (إخصائي أمراض القلب)، والدكتور أحمد هيكل، والدكتور محمود شاهين، والدكتور حاتم نصر، والدكتور محمد عبدالمقصود، والدكتور كيرلس جورج، والدكتور أحمد طلبة (نواب القلب).

أما فريق التمريض المشارك فيضم: علي محمد، سمر سعد، محمود، حسنة (مشرفي التمريض) ماجد سانتوس، سحر، خضرة، عبدالرحمن، محمد رمضان، محمد السيد، مي جمال، نعمة الجوهري، محمد عرفة).