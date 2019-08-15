شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بزيارة تفقدية لمطار الغردقة الدولى، صباح الخميس، لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الخاصة ببعض المشروعات، وانتظام حركة التشغيل التي تشهد كثافة عالية مؤخرًا.

تفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و 2، واطمأن على إجراءات التأمين وانتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار، وتابع استكمال أعمال التطوير بمبني الركاب رقم 2 الذي شهد مؤخرا افتتاح بعض مشروعات التطوير.

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أوضح «المصرى» أن الوزارة تسعي لتطوير البنية التحتية بجميع المطارات المصرية لتواكب ما تشهده الدولة من تطورات في مختلف المجالات ويتوافق مع خطة الحكومة في تحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة من خلال خلق مناخ استثمارى وسياحى جاذب.

ووجه الوزير بضرورة توفير كل سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والعمل على إنهاء إجراءت سفرهم ووصولهم في سهولة تامة، متوجها بالشكر لجميع العاملين بالمطار وأثني على مجهودهم في تطوير مستوى الخدمة.

وقام الوزير، قبل سفره لمطار الغردقة، بجولة تفقدية لمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات «مصر للطيران» من وإلى جدة والمدينة المنورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن.