شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 1.8 مليار جنيه لتحديث منظومة الموارد المائية بالوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن المشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة في الوجه القبلي الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة وحفر الآبار الجوفية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وفي مقدمتها قطاع الزراعة، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات مائية بقيمة مليار و800 مليون جنيه بمختلف محافظات الوجه القبلي.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الخميس، أن هذه القطاعات نفذت العديد من الأعمال في مجال الري على مستوى الوجه القبلي وتشمل مشروعات تطوير الري وصيانة المجاري المائية وأعمال تطوير وترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أن خطة قطاع وجه قبلي الحالية تشمل تنفيذ أعمال صيانات وتطوير وتحسين نظم الري وأعمال صناعية بقيمة حوالي مليار جنيه.

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وقال المهندس رضا مهدي رئيس قطاع وجه قبلي بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات في صعيد مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ( ١٨٠٠) مليون جنيه، تم الإنتهاء من مشروعات بقيمة ٨٠ مليون جنيه على مستوى قطاعات التوسع وتطوير الري وحماية وتطوير نهر النيل والري والمياه الجوفية بمحافظة قنا والأقصر.

وأضاف المهندس رضا، بأن القطاع يقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من مخاطر السيول بالوجه القبلي بقيمة ٤٥ مليون جنيه، موضحا إنه تم تنفيذ وإنهاء حزمة من المشروعات خلال العام المالي المنتهي بقيمة إجمالية ٤٥ مليون جنيه، وتشمل مشروعات «إنشاء بحيرة صناعية + حاجز ترابي لحماية منطقة حجازة» بنطاق محافظتي قنا والأقصر.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في نطاق الوجه القبلي باستثمارات تبلغ 11 مليون جنيه، وتشمل مشروعات (تطوير نظم الري بالأراضي القديمة)، مشيرا إلى الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة ١١مليون جنيه خلال العام المنتهي، وجاري العمل في تنفيذ مشروعات «تطوير مساقي منطقة تنهلا وتطوير مساقي منطقة العكام والشريعي»، ومشروعات أخرى تبلغ قيمتها ٢٤ مليون جنيه، تتنوع ما بين مشاريع مياه جوفية وصيانات للترع، وقد تم الإنتهاء خلال العام المالي المنتهي من تنفيذ أعمال بقيمة (٨٠) مليون جنيه عبارة عن (إحلال وتجديد كباري على الترع الرئيسية والفرعية وصيانة لانهيارات جسور على ضفاف النيل واعمال حماية من أخطار السيول وتبطين لترع ومساقي وإحلال وتجديد فتحات وهدارات).