شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 400 فدان في البساتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، استرداد 400 فدان، ما يعادل 1.6 مليون متر مربع، من أملاك المحافظة في حي البساتين على طريق السويس- العين السخنة، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال «الموجة 13» أكثر من 2 مليون متر مربع.

أكد المحافظ أن «هذه العملية تعد أكبر عملية استرداد لأراض داخل محافظة القاهرة، والمحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضى الدولة، وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة في جميع الأحياء دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكداً أنه «لا رجعة نهائياً في إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين».