شكرا لقرائتكم خبر عن من فوق «عرفات».. «محمد» يستجيب لـ«مارثا وبيتر» ويدعو لهما بالهداية وصلاح الحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حملته أمانة قبل سفره لأداء فريضة الحج بأن يدعو لها على جبل عرفات بالهداية ويرزقها السعادة ويُفرحها فرحة تنسيها كل ألم وأن يشفي والديها.

قصة حقيقية حدثت في المنيا، عندما قامت مارثا زكي، بتسليم صديقها محمد عبدالعال، رسالة يحملها على جبل عرفات أثناء أدائه فريضة الحج والدعاء لها بمحتواها الذي تضمن «مارثا زكي– ربنا يصلح حالك ويهديكي ويرزقك سعادة الدارين ويفرحك فرحه تنسيكي كل ألم فات ويوفقك في كل أمورك ويشفي والديكي».

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وعقب وصول «محمد» إلى الأراضي الحجازية قام بتنفيذ الوصية، ورفع الدعاء على جبل عرفات والمناطق المقدسة ودعا لها بمحتواها.

وتكرر الأمر بين «محمد» وصديقه «بيتر ميخائيل» رئيس قسم النشء بجمعية الشبان المسيحية بالمنيا، والذي دعا له بالصحة والتوفيق وصلاح الحال.

وقدمت مارثا وبيتر الشكر والتقدير لزميلهما محمد على ما قام به من دعاء لهم بالأراضي الحجازية متمنين عودته بالسلامة إلى أرض الوطن.