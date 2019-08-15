شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الدقهلية: ٤٦٨٣ طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، السبت المقبل.

ويؤدي الامتحانات ٤٦٨٣ طالبًا وطالبة في ١٧ لجنة، إضافة إلى لجنة بالسجن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

Advertisements

وأضاف «عبد الرؤوف»، في تصريحات صحفية، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية أمن الدقهلية والصحة والكهرباء مع مديرية التربية والتعليم لتوفير كافة الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم التأكيد عل رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب.

وأكد وكيل مديرية التعليم ضرورة سرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لسرعة حلها علي الفور.

وأوضح أن الاستراحات الحكومية جاهزة لاستقبال مراقبي اللجان الامتحانية وتوافر كافة سبل الإقامة الجيدة.