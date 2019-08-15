شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 7500 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمستشفيات الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إجراء 7500 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى في مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا انتظام العمل في جميع أقسامها.

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وأكد محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، ضرورة استمرار المتابعة اليومية لتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات بالمحافظة والتأكد من توفير وتقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية اللائقة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تواجد جميع الفرق الطبية والتمريض والفرق المعاونة خلال أيام الإجازات، قائلا إن العمل يجري بصورة جيدة على مستوى جميع المراكز والمدن وانتظام نوبتجيات العمل على مدار اليوم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى على مستوى 31 مركزًا بالمحافظة، كما أكد توافر جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى. وقال إن هناك اهتمامًا بالغًا بمرضى الغسيل الكلوى لرفع المعاناة عنهم.